Мадрид, 20 октября, 2021, 02:30 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отказался пожать руку наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, который завершился поражением «матрасников» со счетом 2:3.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

После трех туров «Ливерпуль» с тремя победами и девятью очками идет на первой позиции в турнирной таблице группы B.Мадридское «Атлетико», набрав четыре очка, расположилось строчкой ниже.

«Атлетико» вновь сыграет с «Ливерпулем» 3 ноября в матче четвертого групповой стадии. Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».