Тбилиси, , 02:11 — REGNUM Соединённые Штаты подтверждают приверженность Грузии и продляют действие совместной инициативы по усилению обороны и сдерживанию (GDDEI) на длительный срок. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба американского посольства в Тбилиси.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«GDDEI — это официальная двусторонняя попытка США и Грузии продолжить тесные отношения между военными и развить успех программы оборонной готовности Грузии (GDRP), которая завершается в декабре 2021 года», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что в ходе реализации инициативы стороны продолжат всестороннее военное сотрудничество, будут проводить совместные учения и «усилят потенциал сдерживания и территориальной обороны» Грузии. Совместная работа продолжится также в оборонно-промышленном комплексе, в котором Тбилиси предстоит провести «организационные изменения».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Грузия и США подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

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