Вашингтон, 20 октября, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Несколько дорог у здания министерства труда США в американской столице Вашингтоне были перекрыты полицией Капитолия из-за угрозы взрыва. Об этом 19 октября сообщил портал Axios.

Tony Hisgett Полиция США

После проверки движение по дорогам возобновилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января из-за угрозы взрыва провели экстренную эвакуацию из здания Верховного суда США.

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