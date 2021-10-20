20 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Ежедневно обновляемые максимальные значения по смертности и заболеваемости COVID-19 не останутся без последствий для государственного аппарата. Отдельным его представителям вскоре придется покинуть свои посты, убеждены телеграм-каналы.

Георгий Балаков, , 07:41 — REGNUM Новая волна пандемии коронавируса может стать самой разрушительной не только в эпидемиологическом плане, но и в аппаратно-бюрократическом. Каждодневное обновление максимумов заболеваемости и смертности от COVID-19 грозит отставками чиновникам как регионального, так и федерального уровня, прочат телеграм-каналы.

Врач в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

Внимание всего российского сегмента Telegram опять сместилось с политического поля в сторону санитарно-эпидемиологического. Ключевой темой повестки ТГ-сообществ стала инициатива о введении «длинных выходных» с 30 октября по 7 ноября 2021 года, с которой на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Активно обсуждаемые нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября — пока еще остаются предложением Голиковой. Путин еще не принял по ним соответствующего решения», — написал телеграм-канал «ОКОЛОКРЕМЛЯ».

Зеркально иную точку зрения приводит ТГ-канал «ПОЛИТУПРАВА». По его инсайдерской информации, президент России Владимир Путин не только поддержит предложение Голиковой, но и может увеличить число нерабочих дней.

«В ближайшие дни президент введёт федеральный локдаун в виде нерабочих дней, который продлится, скорее всего, до конца ноября текущего года… Ежедневно ухудшается эпидобстановка в стране. Введенные регионами дополнительные антиковидные ограничительные меры недостаточны», — отметил автор публикации.

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его сведениям, уже сейчас в ряде регионов ситуация близка к критической. Например, в медучреждениях заканчивается резерв коечного фонда. Правительство же готовит проект решений по оказанию мер поддержки малому и среднему бизнесу.

«В контексте предложения Голиковой объявить нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября особого внимания заслуживает оценка положения дел в наиболее уязвимых регионах, сделанная министром здравоохранения», — высказывает свою точку зрения телеграм-канал «Темник»

Автор поста напоминает, что во время совещания министр здравоохранения Михаил Мурашко выделил семь субъектов с особенно напряжённой ситуацией в плане пандемии коронавируса. В их числе он назвал Удмуртию, Татарию, Башкирию, Пермский край, Оренбургскую, Тюменскую, а также Ивановскую области. ТГ-канал обращает внимание, что пять из семи названных регионов — это субъекты Приволжского федерального округа (ПФО). Две оставшиеся области также расположены вблизи Поволжья.

«То есть налицо сложившийся очаг повышенной заболеваемости, в котором назрела необходимость применения усиленного комплекса мер по противодействию эпидемии. Если не принять их — например то, о чём ведёт речь Голикова — может случиться, что это ядро станет расширяться за счёт прилегающих территорий подобно снежному кому», — отмечает «Темник».

Палата реанимации для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

Резкий рост заболеваемости COVID-19 вкупе с максимальными значениями суточной смертности от коронавируса подвели государственную систему к констатации очевидного факта: информационная кампания по продвижению вакцинации провалилась. По крайне мере в этом убежден телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК».

«Среди причин такого положения дел выделяется неразвитость пропагандистского аппарата, на который из бюджета затрачиваются огромные суммы, а по итогу власть получает полоумные заявления творческих спикеров, злящих народ, от которых в шоке даже сторонники вакцин», — считает ТГ-канал.

Другой момент, который вредит прививочной кампании, заключается в недостаточном объеме финансирования здравоохранения. Речь, в частности, идет о низком обеспечении ресурсами больниц, слабой реализации принятых мер, непродуманности, хаотичности и несогласованности действий вертикали власти, а также в непонимании сути проблем. Как следствие, ряду ответственных лиц грозят отставки, причем в самом ближайшем времени, убежден автор публикации.

«В вертикали нашлись и первые ответственные за провалы — сначала под угрозу отставки пойдут кураторы антиковидной борьбы в регионах, затем — чиновники федерального уровня. Среди последних: министр промышленности Мантуров (недостаток обеспечения ресурсами субъектов) и глава Роспотребнадзора Попова — социальный вице-премьер Голикова спасается аппаратным весом, а министр здравоохранения Мурашко — малым сроком работы», — дает прогноз «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Главный санитарный врач России Анна Попова Council.gov.ru

Столичные власт, тем временем чередуют ограничения со стимуляцией: штрафуют за ношение маски на подбородке или её отсутствие, но разыгрывают квартиру за вакцинацию и дают возможность бесплатно сдавать тесты на COVID-19. В Санкт-Петербурге анонсировали ряд ограничений и интеграцию QR-кодирования. Причем QR-коды решено вводить поэтапно: с ноября по декабрь, чтобы люди и бизнес успевали подготовиться, отмечает ТГ-канал.

«В остальных регионах практика с цифровыми пропусками, обязательной вакцинацией определённых категорий населения и штрафами становится повсеместной. Частично наблюдаются силовые перегибы и абсурдные заявления местных чиновников, где-то грозят локдаунами и экспериментируют с мерами для общественного транспорта», — подытоживает «КАК-ТО ВОТ ТАК».

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