Мехико, 20 октября, 2021, 01:45 — ИА Регнум. Группа неизвестных совершила нападение на отделение на отделение банка в штате Веракрус на востоке Мексики, взяв в заложники восемь сотрудниц банковского офиса. Об этом 19 октября сообщило на своем сайте управление общественной безопасности региона.

Цитата из к/ф «Беглецы». Реж. Франсис Вебер. 1986. Франция Неудавшееся ограбление

Преступники прикрепили взрывное устройство к одежде одной из заложниц. Полицейские смогли освободить всех женщин. Никто из них не пострадал, а взрывное устройство, используемое злоумышленниками, оказалось муляжом.

Полиция ищет сбежавших преступников. В ведомстве не уточнили, удалось ли грабителям похитить деньги из банка.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа неизвестные атаковали три отделения банков в бразильском городе Арасатуба (штат Сан-Паулу). В результате нападений погибли по меньшей мере три человека.

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