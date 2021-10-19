Москва, 20 октября, 2021, 01:33 — ИА Регнум. Сегодня, 20 октября, московский «Спартак» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с «Лестером». Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент

RonnyK Флаг ФК «Спартак»

На данный момент «Спартак» с одной победой с тремя очками идет на второй позиции в турнирной таблице группы C. «Лестер», набравший лишь одно очков за два тура, занимает последнее место.

В последнем своем матче «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» со счетом 2:2. Встреча проходила в рамках 11-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.