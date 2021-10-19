Вашингтон, 20 октября, 2021, 01:25 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не стремятся сдерживать Китай, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Он добавил, что Вашингтон якобы не требует от своих партнеров выбирать между США и Китаем. По словам Блинкена, Соединенные Штаты предлагают партнерам более тщательно изучать предлагаемые Пекином торговые договоренности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Foreign Affairs заявила о неизбежности противостояния Китая и США. Там утверждалось, что Вашингтон рассматривал Пекин как союзника в противостоянии с Советским Союзом, поэтому способствовал укреплению его мощи. Теперь Китай стал способен самостоятельно составить конкуренцию Соединенным Штатам.