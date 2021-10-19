Кито, 20 октября, 2021, 01:22 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил президент Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что тот якобы ставит свои интересы выше интересов венесуэльского народа. Об этом глава Госдепартамента заявил 19 октября на пресс-конференции в эквадорской столице Кито.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Блинкен

По его словам, это связано с решением властей Венесуэлы отказаться от переговоров с оппозицией республики, которые ранее проходили в Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Николас Мадуро написал на своей странице в Twitter о том, что венесуэльское правительство привержено искоренению бедности и обеспечению безопасности населения страны.