Каракас, 20 октября, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы по меньшей мере в восьми из 23 штатов Венесуэлы и ряде районов столицы республики Каракаса, 19 октября сообщила газета El Nacional.

Schiskin Каракас

Проблемы с электроснабжением выявлены в штатах Амасонас, Арагуа, Мерида, Миранда, Сулия, Тачира, Фалькон и Яракуй. Схожая ситуация наблюдается не менее чем в девяти районах Каракаса.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября энергосистема Венесуэлы подверглась кибератаке, в результате чего несколько городов страны, включая столицу, временно остались без света.