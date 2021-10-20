Москва, , 01:00 — REGNUM Идеология Североатлантического альянса (НАТО) и некоторых тройственных союзов, участники которых изначально настроены на разлад с другими странами, является признаком «геополитического биполярного расстройства» 20-го века. Такими словами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в своём Telegram-канале на заявление начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера о том, что Россия представляет некую «критическую угрозу».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вот если бы Николас Картер читал материалы сайта МИД России, он бы знал, что мы не вступаем в многополярный мир, а давно в нем живем <…> — написала Захарова. — Во-первых, полюсы — это центры сопряжения интересов стран, которые ищут друг в друге не соперников против кого-то, а партнёров для чего-то созидательного и конструктивного. Во-вторых, идеология НАТО и всяких прочих тройственных оборонных альянсов, изначально нацеленных на разлад в региональной среде, — это не признак многополярности, а симптом «геополитического биполярного расстройства» 20-го века, которое Запад пытается применить в веке нынешнем, напомню, 21-м».

Представитель МИД России добавила, что более авторитарного игрока, чем Великобритания, исторически сложно найти, а заявления о «критической угрозе» и «хроническом вызове» больше похожи на цитаты из беседы с психологом.

Ранее британский штабной генерал заявил, что человечество вступает в многополярный мир, а Великобритания является одной из тех стран, которая ведёт борьбу с авторитарным противником — Россией. По мнению Картера, угроза исходит и из Китая, который якобы является «хроническим системным вызовом».

Напомним, в Китае также считают некоторые военные соглашения США и Великобритании свидетельствующими о временах холодной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай осудил военный альянс США, Британии и Австралии