Лондон, 20 октября, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Приём по случаю проведения в Лондоне Глобального инвестиционного саммита с участием представителей крупного бизнеса и политических деятелей организовала в Виндзорском замке королева Великобритании Елизавета II. Об этом 18 октября сообщило агентство PA.

Foreign and Commonwealth Office Королева Великобритании Елизавета II

Среди бизнес-лидеров и политиков на встрече присутствовал соучредитель американской компании Microsoft Билл Гейтс, ему королева пожала руку.

Во вступительном слове к официальной программе Глобального инвестиционного саммита, темой которого были инновационные зеленые технологии, Елизавета II отметила, что «саммит не просто витрина, он дает возможность действовать сообща и создавать новые партнёрские отношения» и заявила, что гордится «поступательным движением Великобритании» к «устойчивому будущему».

Вместе с королевой Великобритании на встрече присутствовали наследник престола принц Уэльский Чарльз, его старший сын герцог Кембриджский Уильям, двоюродный брат королевы герцог Глостерский Ричард с супругой Биргиттой и еще один кузен Её Величества принц Майкл Кентский.

Кроме членов королевской семьи, на встрече присутствовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Элизабет Трасс, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, спецпосланник президента США по климату Джон Керри, глава специализирующейся на кибербезопасности британской компании Darktrace Поппи Густафссон и управляющий директор инвестиционного фонда эмирата Абу-Даби шейх Хамид бен Заид Аль Нахайян.

Глобальный инвестиционный саммит состоялся незадолго до другого масштабного мероприятия — — 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Она изначально была назначена на 2026 год, но осуществить планы помешала пандемия коронавируса. СОР-26 состоится в конце октября — начале ноября в шотландском городе Глазго. Ожидается, что в работе Конференции примут участие более 30 тысяч человек из 200 стран.