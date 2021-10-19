Амстердам, 20 октября, 2021, 00:54 — ИА Регнум. 19 октября в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» футбольный клуб «Аякс» в матче третьего тура Лиги Чемпионов одержал крупную победу над дортмундской «Боруссией», забив в ворота Грегора Кобеля четыре безответных мяча.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Забитые голы: Марко Ройс (11',автогол) — 1:0, Дейли Блинд (25', Себастьян Аллер) — 2:0, Антони (57',Себастьян Аллер) — 3:0, Себастьян Аллер (72', Дейли Блинд) — 4:0.

Желтые карточки: Альварес — 33, Витсель — 42, Тимбер — 90+2.

На матче работала испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи — Иньиго Прието и Анхель Невадо Родригес.

«Аякс», одержав третью победу подряд, набрал девять очков и занял чистое первое место в турнирной таблице группыC.Дортмундская «Боруссия» с шестью очками опустилась на вторую позицию.

Составы команд:

«Аякс»: Пасвеер, Тимбер, Мазрауи (Ренч, 83'), Блинд, Матринес, Альварес, Гравенберх, Бергейс (Классен, 69'),Тадич, Аллер (Дарами, 83'),Антони (Нереш, 76').

«Боруссия»: Кобель, Шульц (Джан, 46'),Хуммельс (Понграчич, 79'),Аканджи, Менье (Вульф,79'), Брандт (Кнауфф, 88'), Беллингем, Ройс, Витсель, Холанд, Мален (Азар, 53').