Нью-Дели, 20 октября, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Общее число погибших в результате наводнений в индийском штате Уттаракханд выросло до 34 человек, заявил глава региона Пушкар Сингх Дхами в ходе пресс-конференции.

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Он добавил, что еще пять человек числятся пропавшими без вести. При этом, по словам Дхами, семьи и родственники погибших получат денежные компенсации. В частности, семьям погибших жителей штата выплатят одноразово 400 тыс. рупий (около $5329).

«Тем, кто потерял свои дома, выплатят 109 000 рупий (около $1452). Возможно выделение помощи и тем, кто остался без домашнего скота», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по первым данным сообщалось, что жертвами ливней и оползней в штате Уттаракханд в Индии стали 16 человек. Муссонные проливные дожди начались в стране 16 октября. Наиболее пострадавшим от непогоды стал штат Уттаракханд.