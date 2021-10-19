Париж, 20 октября, 2021, 00:45 — ИА Регнум. 19 октября в Париже на стадионе «Стад де Пренс» «Пари Сен-Жермен» одержал боевую победу над «Ред Булл Лейпцигом» со счетом 3:2. Матч проходил в рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил корреспондент.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига чемпионов

Первый мяч в дебюте встречи забил 22-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе после передачи Юлиана Дракслера — 1:0. Через 28 минут Андре Силва вновь сделал счет равным — 1:1. В дебюте второго тайма Норди Мукиэле впервые вывел гостей вперед, замкнув передачу Анхелиньо — 1:2. Через десять минут Лионель Месси вернул хозяев в игру после прострела Мбаппе — 2:2. На 74-й минуте Месси оформил дубль, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 3:2.

ПСЖ, набрав семь очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице группы A. «Ред Булл Лейпциг» без побед и очков остался на последнем месте.