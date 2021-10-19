Порт-о-Пренс, 20 октября, 2021, 00:39 — ИА Регнум. Ряд организаций, которые принимали участие в общенациональной забастовке в Гаити против роста насилия и похищений людей, объявили об отказе от нее. Об этом 19 октября сообщил портал Gazette Haiti.

Гаити

По информации журналистов, речь идет о нескольких ассоциациях водителей общественного транспорта. Они решили добиваться улучшения ситуации через взаимодействие с местными властями.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Гаити начались массовые акции протеста против насилия и похищений людей, которые местами перерастали в беспорядки.