Милан, Италия, 20 октября, 2021, 00:28 — ИА Регнум. 19 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в матче третьего тура группы DЛиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 одержал уверенную победу над молдавским «Шерифом» со счетом 3:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Забитыми мячами в составе «нерадзурри» отметились Эдин Джеко (34' Артуро Видаль), Артуро Видаль (58'Эдин Джеко) и Стефан де Врей (67' Дензел Думфрис). Единственный мяч «Шерифа» на 52-й минуте забил полузащитник сборной Люксембурга Себастьян Тилль.

Статистика матча («Интер"/ «Шериф»)

Удары 29/8

Удары в створ 10/3

Владение 67%/33%

Угловые 13/4

Нарушения 9/6

Составы команд:

«Интер»: Ханданович, де Врей, Димарко (Бастони), Шкриниар, Думфрис, Перишич (Коларов), Видаль (Гальярдини), Барелла, Брозович (Сенси), Джеко (Санчес), Мартинес.

«Шериф»: Челядник, Арболеда, Костанца, Криштиано, Дуланто, Кастаньеда (Раделич), Аддо (Николов), Коловос (Кожокарь), Тилль, Соуза, Траоре (Кожокарь).

«Интер», одержав первую победу в группе, набрал четыре очка и поднялся на третье место. «Шериф» с шестью очками остался на первой строчке.