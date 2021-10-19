Мадрид, 20 октября, 2021, 00:22 — ИА Регнум. 19 октября в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в матче 3-го тура группы BЛиги Чемпионов сезона 2021/22 потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 2:3. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Biser Todorov Антуан Гризманн

Первый мяч на 8-й минуте встречи забил нападающий сборной Египта Мохаммед Салах после передачи Эндрю Робертсона — 0:1. Через пять минут Наби Кейта удвоил преимущество «мерсисайдцев» — 0:2. На 20-й минуте 30-летний французский нападающий Антуан Гризманн сократил отставание «матрасников» в счете — 1:2. В конце тайма Гризманн оформил дубль и вновь сделал счет равным — 2:2. На 77-й минуте Салах вновь вывел гостей вперед, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 2:3.

Единственную красную карточку на 52-й минуте встречи получил Антуан Гризманн. На матче работала немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.

Статистика матча («Атлетико"/ «Ливерпуль»)

Удары 8/11

Удары в створ 5/6

Владение 37%/63%Угловые 2/5

Нарушения 8/9

«Ливерпуль», одержав третью победу подряд и набрав девять очков, укрепился на первом месте в турнирной таблице группы. «Атлетико» с четырьмя очками остался на второй позиции.