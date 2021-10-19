Москва, 20 октября, 2021, 00:22 — ИА Регнум. Российские сельхозпроизводители собрали 115,4 млн тонн зерна по состоянию на 19 октября 2021 года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

Www.ryazangov.ru Уборка зерна

«По состоянию на 19 октября отечественные аграрии собрали 115,4 млн тонн зерновых с площади 43,3 млн га», — говорится в сообщении.

Доля пшеницы в общем сборе составила 70% (77,3 млн тонн), ячменя — 16% (18,6 млн) и кукурузы на зерно — около 7% (млн тонн). Другими культурами стали подсолнечник, рапс и соя.

Кроме того, в России вырастили урожай сахарной свеклы — 27,1 млн тонн, 5,4 млн тонн картофеля, а также 3,7 млн тонн овощей открытого грунта. Показатели по типам культур в целом соответствуют или опережают уровень прошлого года.

Как уточнял в феврале Росстат, урожай зерна в России по итогам 2020 года составил 133,465 млн тонн.