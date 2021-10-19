Торонто, Канада, 19 октября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Канадская компания Dbrand, специализирующаяся на производстве корпусов для различных устройств, высмеяла Sony. Об этом 19 октября сообщает портал Kotaku.

PlayStation 5 в чёрном корпусе

Ранее Dbrand представила чёрный корпус Darkplate для консоли PlayStation 5 и узнавшая про это Sony пригрозила производителю судебным иском. Тогда компания убрала корпус из продажи. Теперь Dbrand представила Darkplate 2.0 — чёрный корпус для PS5 с вентиляционным отверстием, дизайн которого немного отличается от дизайна оригинального корпуса консоли.

«Представьте себе: вы — предприятие стоимостью 15 000 000 000 000 иен, которое только что потратило небольшое состояние на разработку игровой консоли следующего поколения. Частная корпорация, управляемая роботами, делает его черным. Мир радуется. Ты в ярости», — такой фрагмент присутствует в тексте, в котором Dbrand высмеяла подход Sony.

https://twitter.com/dbrand/status/1450284646382686208

Напомним, Dbrand сообщила о планах выпустить новый корпус к PlayStation 5 в декабре 2020 года. Тогда СМИ отметили, что компания, похоже, не очень переживает из-за того, что Sony может подать на неё в суд.