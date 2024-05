Стокгольм, 19 октября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Шведская поп-группа ABBA в своих социальных сетях сообщила, что выпустит новую песню на этой неделе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Сингл называется «Just A Notion» и был изначально сочинен в 1978 году, но выйдет в ближайшую пятницу, 22 октября, в качестве третьего сингла к первому за 40 лет альбому шведской группы «Voyage». В своем аккаунте в социальной сети TikTok группа показал фрагмент песни, также поделившись историей ее создания.

https://twitter.com/ABBAVoyage/status/1450013670377934848

Напомним, что ABBA вернулись с первым за долгое время материалом в прошлом месяце, поделившись песнями «I Still Have Faith In You» и «Don't Shut Me Down. Грядущий альбом «Voyage» включит в себя 10 новых песен и выйдет 5 ноября на лейбле Polydor.