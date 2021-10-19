Киев, 19 октября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. 19 октября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» донецкий «Шахтер» в матче третьего тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 потерпел крупное поражение от мадридского «Реала» со счетом 0:5. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч на 37-й минуте встречи в свои ворота забил центральный защитник хозяев Сергей Кривцов — 0:1. В дебюте второй половины 21-летний нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор удвоил преимущество хозяев после передачи Луки Модрича — 0:2. Через пять минут Винисиус оформил дубль — 0:3. На экваторе половины Родриго довел счет до разгромного, замкнув передачу Винисиуса — 0:4. В компенсированное время форвард сборной Франции Карим Бензема установил окончательный счет — 0:5.

Статистика матча («Шахтер"/ «Реал»)

Удары 6/24

Удары в створ 3/11

Владение 43%/57%

Угловые 3/6

Нарушения 7/2

Составы команд:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили (Корниенко, 75'), Майкон, Тете (Марлос, 46'), Фернандо (Мудрик, 75'), Виктор, Патрик (Степаненко, 79'), Соломон (Антонио, 46').

«Реал»: Куртуа, Милитао (Вальехо, 87'),Васкес, Алаба, Менди (Марсело, 69'), Кроос (Вальверде, 78'), Модрич (Камавинга, 79'), Каземиро, Винисиус, Родриго (Асенсио, 78'),Бензема.

«Реал», одержав вторую победу в группе и набрав шесть очков, поднялся на вторую строчку. «Шахтер» с одним очком остался на последнем месте.