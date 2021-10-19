Нью-Йорк, США, 19 октября, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Нью-йоркский рэпер Jpegmafia, делающий уклон в экспериментальную музыку, в своих социальных сетях анонсировал дату выхода своего нового студийного альбома.

Antonio Rull Рэп

Исполнитель написал, что пластинка будет называться «LP!» и выйдет на стриминговых сервисах в пятницу 22-го октября, в день рождения рэпера, менее известного под своим настоящим именем Баррингтон ДеВон Хендрикс. Как он также отметил, треклист альбома будет отличаться в онлайн и оффлайн форматах. В обеих версиях будет представлен предыдущий сингл «Trust!», а также новые совместные работы с Ткаем Майдзой и DATPIFFMAFIA. В онлайн-версии «LP!» будут представлены прошлогодние «Cutie Pie!», «Bald!» и ремикс трека «Bald!» с участием рэпера Дензела Карри, в то время как оффлайн-версия, то есть выпущенная на физических носителях, будет включать «Hazard Duty Pay» и два дополнительных трека «[100 emoji]» и «Fire emoji».

https://www.instagram.com/p/CVLtGROhun9/

В начале октября артист поделился синглом «Hazard Duty Pay!». Новая пластинка станет продолжением предыдущего альбома Баррингтона «All My Heroes Are Cornballs» 2019 года.