Рим, 19 октября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Полиции Италии не удалось оперативно и эффективно отреагировать на римские акции протеста 9 октября потому, что масштаб этих акций «превысил всякие предположения», заявила во время выступления в парламенте во вторник, 19 октября, глава МВД Лучана Ламорджезе.

Kookay Рим

Представителей правых партий такие объяснения не устроили. Нарушая регламент, они скандировали «В отставку!».

Читайте также: Прокуратура Италии обвинила крайне правых в подстрекательстве к насилию

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Значительная часть граждан считает это нарушением конституционного права на работу. Атмосфера в стране накаляется, начались забастовки, выросло количество протестных митингов.