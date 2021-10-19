Палермо, Италия, , 23:44 — REGNUM Двоих депутатов совета Сицилии, в том числе вице-президента совета Анджелу Фоти, во вторник, 19 октября, не впустили в здание парламента из-за отказа предъявить «антикоронавирусный сертификат», передают местные СМИ.

Италия

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Депутаты заявили, что документы у них есть, но показывать их они не хотят, поскольку такое требование незаконно: «Мы избраны народом, и никто не вправе препятствовать нашей работе».

Парламентарии намерены оспорить решение руководителей совета и добиваться изменения правил.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Значительная часть граждан считает это нарушением конституционного права на работу. Атмосфера в стране накаляется, начались забастовки, выросло количество протестных митингов.