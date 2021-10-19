Рим, 19 октября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. За последние 14 лет на своих рабочих местах в Италии погибли 15 тысяч человек, сообщил во вторник, 19 октября, глава национальной инспекции охраны труда Бруно Джордано.

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Число несчастных случаев (разной степени тяжести) за тот же период — 10 миллионов.

Для более эффективной защиты права трудящихся на безопасность нужно перейти к более комплексному подходу, проводить обобщённые расследования инцидентов и на основании этих расследований принимать меры, отметил Джордано.