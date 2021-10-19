Москва, 19 октября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. В России по состоянию на 19 октября собрано 115,4 млн тонн зерновых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Отечественные аграрии собрали 115,4 млн тонн зерновых с площади 43,3 млн га. В том числе намолочено 77,3 млн тонн пшеницы, 18,6 млн тонн ячменя и 7,6 млн тонн кукурузы на зерно», — говорится в сообщении.

В Минсельхозе отметили, что опережает прошлогодние темпы производство основных масличных культур. Так, сбор подсолнечника составляет 12,3 млн тонн, рапса — 2,9 млн тонн, сои — 3,6 млн тонн.Сообщается также, что на сегодняшний день накопано 27,1 млн тонн сахарной свеклы. Сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами собрано 5,4 млн тонн картофеля, 3,7 млн тонн овощей открытого грунта.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что рожай зерновых в России в текущем году позволит обеспечить не только внутренние потребности страны, но и экспортный потенциал.