Триест, Италия, , 23:39 — REGNUM Портовики Триеста продолжают протесты и не намерены останавливаться до выполнения правительством их требований, сообщают местные СМИ во вторник, 19 октября.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Некоторое количество протестующих остаются непосредственно возле порта, основные акции идут на двух площадках в центре города, одна из них — круглосуточно.

На 23 октября намечена встреча с представителями правительства, портовики намерены требовать официального отказа от требования предъявлять COVID-сертификаты для доступа на рабочие места.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Значительная часть граждан считает это нарушением конституционного права на работу. Атмосфера в стране накаляется, начались забастовки, выросло количество протестных митингов.