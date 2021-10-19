Триест, Италия, 19 октября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Портовики Триеста продолжают протесты и не намерены останавливаться до выполнения правительством их требований, сообщают местные СМИ во вторник, 19 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Некоторое количество протестующих остаются непосредственно возле порта, основные акции идут на двух площадках в центре города, одна из них — круглосуточно.

На 23 октября намечена встреча с представителями правительства, портовики намерены требовать официального отказа от требования предъявлять COVID-сертификаты для доступа на рабочие места.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Значительная часть граждан считает это нарушением конституционного права на работу. Атмосфера в стране накаляется, начались забастовки, выросло количество протестных митингов.