Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Американская экспериментальная группа Health, сочетающая в своей музыке элементы нойз-рока и электроники, анонсировала новую коллаборацию с певицей Poppy. Песня «Dead Flowers» должна появиться на стриминговых сервисах 20 октября, согласно сообщениям Health в социальных сетях.

Музыка

В своем твиттере Health оставили пост с 13-секундным фрагментом новой песни с Poppy, отметив певицу в описании.

https://twitter.com/_HEALTH_/status/1450175481786032128

Новый релиз станет первым для Health с момента выхода их ремикса на песню «Excess» Perturbator в прошлом месяце, а также последует за новым альбом Poppy «Flux», вышедший также в сентябре.