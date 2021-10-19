Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Известный британский поэт, композитор и либреттист Лесли Брикасс скончался на 91 году жизни. Об этом 20 октября сообщает портал Deadline.

Смерть

«Мой дорогой отец мирно скончался сегодня утром», — сообщил сын музыканта Адам Брикасс на своей facebook-странице. «Один из величайших авторов песен нашего времени», — такую характеристику умершему дала Джоан Коллинз — бывшая жена актёра Энтони Ньюли.

Для справки, Лесли Брикасс родился в Лондоне 29 января 1931 года, после школы он учился в Кембриджском университете. Является одним из основателей Клуба Музыкальной Комедии, также являлся главой театрального клуба «Рампа». Он принял участие в создании таких фильмов, как «Доктор Дулиттл» и «Голдфингер», дважды был удостоен премии «Оскар». В 1989 году Лесли Брикасса включили в Зал славы авторов песен США.