Вильнюс, 19 октября, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис предложил на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге запретить на территории Евросоюза полёты авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Минск. Об этом он рассказал 19 октября, выступая в литовском парламенте.

European People's Party Габриэлюс Ландсбергис

Тем временем: Европарламент призвал усилить санкции против режима Лукашенко

Ландсбергис уверен, что такая «широкомасштабная санкция» поможет отрезвить тех, кто зарабатывает на доставке нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, стимулируя таким образом поток штурмующих границу Белоруссии с Евросоюзом. Он выразил уверенность, что меры политического воздействия показали свою эффективность на примере Ирака: авиакомпания этой страны уже не доставляет потенциальных нелегалов в Минск.

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При этом глава МИД Литвы заметил: «То же самое было сделано с иорданскими авиакомпаниями — полёты были остановлены, однако новые рейсы появляются каждую неделю».

Ландсбергис сообщил, что его предложение одобрили другие страны-члены ЕС, сталкивающиеся с потоком восточных нелегалов из Белоруссии — Польша и Латвия. Они не желают в одиночку выносить тяготы «гибридной агрессии», развязанной «режимом Лукашенко».

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Напомним, в мае авиационные власти Белоруссии под предлогом «террористической угрозы», якобы исходящей от палестинского движения «Хамас», вынудили совершить в минском аэропорту борт ирландской компании Ryanair. При досмотре самолёта заявленную «бомбу» не нашли, но арестовали обвинённого КГБ Белоруссии в «терроризме» основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича с его подругой и также администратором «деструктивного канала» российской гражданкой Софией Сапегой. В Евросоюзе назвали произошедшее «актом воздушного пиратства» и применили к белорусскому госмонополисту «Белавиа» санкции. Компаниям Белоруссии запрещено пролетать в воздушном пространстве ЕС и компаниям ЕС запрещено пролетать в воздушном пространстве Белоруссии.

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