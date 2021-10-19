Рим, 19 октября, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Маттарелла во вторник, 19 октября, предложил внести поправку в Конституцию и разрешить голосовать на выборах в сенат страны с 18 лет.

En.kremlin.ru Серджо Маттарелла

Сейчас минимальный возраст голосующих — 25 лет, в отличие от всех прочих выборов, где он составляет 18 лет.

По данным статистиков, одобрение предложения Маттареллы увеличит число избирателей на выборах в сенат на 4 миллиона человек.