Рим, 19 октября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. В Италии в 2021 году перерабатывается 85% бумаги и картона, передает Rai во вторник, 19 октября, со ссылкой на данные профильной бизнес-ассоциации.

Бумага

По нормам ЕС, все страны должны перерабатывать 87% бумаги и картона к 2030 году.

В 2020 году заводы по переработке бумаги и картона в Италии произвели 6,8 млн тонн продукции. Отмечается, что во время коронакризиса производство бумаги в стране сократилось, картона — выросло.