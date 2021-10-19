Нью-Йорк, США, 19 октября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Нью-йоркская инди-рок группа Parquet Courts выпустила заключительный сингл в преддверии выхода нового альбома «Sympathy For Life». Песня «Homo Sapien» также получила свою экранизацию, которая доступна для просмотра на официальном YouTube-канале группы.

Музыка

Сингл «Homo Sapien» стал третьим перед выходом альбома после ранее выпущенных «Black Widow Spider» и «Walking At a Downtown Place». «Sympathy For Life», анонс которого состоялся на ради-шоу «Remedy» в июне, станет продолжением предыдущего альбома группы «Wide Awake!» 2018 года.

Новый альбом, по словам участников группы, был вдохновлен музыкой таких групп, как Pink Floyd, Primal Scream и маленьких коллективов из нью-йоркских клубов. «Sympathy For Life» был спродюсировал Родэйдом Макдональдом, работавшим с The xx и Hot Chip, и выйдет 22 октября на лейбле Rough Trade.