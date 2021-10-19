Рим, , 23:31 — REGNUM Избранный мэром Рима экс-министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьери во вторник, 19 октября, пообещал горожанам приблизить Рим к стандартам основных европейских столиц.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери Raul Mee

В частности, предполагается радикально улучшить ситуацию в транспортной сфере, решить проблему вывоза мусора, а также обеспечить всем горожанам возможность получать все основные социальные услуги «в границах 15-минутной доступности».

Как сообщалось ранее, 3−4 октября в Италии прошли первые, 17−18 октября — вторые туры местных выборов. Леволибералы уже в первом туре выиграли выборы мэров в Милане, Болонье и Неаполе, правые, в свою очередь, одержали победу на губернаторских выборах в Калабрии. Во втором туре либералы одержали победу в Риме и Турине, правые — в Триесте.