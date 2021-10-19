Флоренция, Италия, , 23:29 — REGNUM Прокуратура Флоренции намерена предъявить 11 политическим деятелям и руководителям четырёх финансовых организаций обвинения в коррупции, получении незаконного финансирования для политической деятельности и отмывании денег, передают национальные СМИ во вторник, 19 октября.

Маттео Ренци Presidencia de la República Mexicana

В числе обвиняемых — экс-премьер Италии Маттео Ренци.

По версии прокуратуры, в период с 2014 по 2018 год Ренци и двое его коллег незаконно получили от некоммерческого общества Open 3 млн евро на ведение политической деятельности.