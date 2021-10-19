Неаполь, Италия, 19 октября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Министр труда Италии Андреа Орландо на совещании во вторник, 19 октября, заявил, что правительство сделает все возможное для того, чтобы бывшие работники завода Whirlpool в Неаполе не остались без трудоустройства и денег, передает Ansa во вторник, 19 октября, со ссылкой на осведомленные источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Как именно это будет сделано, Орландо не уточнил, отметив, что есть несколько вариантов и решение зависит от позиции и действий Whirlpool.

14 июля 2021 года руководители Whirlpool официально подтвердили, что завод в Неаполе будет закрыт, все 350 работников — уволены. Руководители американской компании остановили производство 1 ноября 2020 года. Представители Whirlpool заявляли, что завод не сможет продолжить работу из-за проблем со спросом на продукцию, который к тому же дополнительно снизился в период «коронакризиса». Профсоюзы требовали от компании соблюдать взятые на себя обязательства (главное из которых и состоит в продолжении деятельности предприятия и сохранении рабочих мест), а правительство обвиняли в бездействии.