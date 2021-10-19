Минск, 19 октября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. «Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь — сентябрь 2021 г. Объем ВВП в текущих ценах составил 126 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 102,7% к уровню января — сентября 2020 г.», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

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В долларовом эквиваленте ВВП Белоруссии за девять месяцев составил $51,5 млрд. Индекс-дефлятор ВВП за этот период «по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 115,4%», проинформировал Белстат.

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Он сообщил также, что в январе — сентябре оптовый товарооборот прибавил 6,5% к уровню такого же прошлогоднего периода и составил в сопоставимых ценах 94,6 млрд бел.руб., а «объём промышленного производства в текущих ценах составил 111,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 107,9% к уровню января — сентября 2020 г.».

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