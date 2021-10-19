Донецк, 19 октября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Район села Весёлое (ДНР) подвергся обстрелу со стороны ВСУ вечером 19 октября, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Gov.ua ВСУ. Миномет

По району села украинские боевики открыли стрельбу из миномёта калибра 120 мм. Атака началась в 17:30 мск, боевики выпустили девять мин.

Через десять минут по району села Пантелеймоновка в ДНР ВСУ открыли огонь из гранатомётов — выпущено 13 гранат.

Добавим, что утром 19 октября ВСУ атаковали район села Спартак в ДНР. Украинские боевики выпустили по ДНР 12 мин калибра 120 мм.