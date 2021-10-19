Луганск, , 23:13 — REGNUM Повреждения получили жилые дома и оборудование связи в населённом пункте Знаменка (ЛНР) в результате обстрела со стороны украинских боевиков 19 октября, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Война на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел территории ЛНР ВСУ осуществили в 18:30 и в 18:45 мск. Сначала украинские боевики обстреляли населённый пункт Славяносербск из противотанкового ракетного комплекса, повредив объекты гражданской инфраструктуры и сетевое оборудование телефонной связи «Лугаком».

Спустя четверть часа ВСУ обстреляли Знаменку, применив миномёт калибра 120 мм. «В результате данного обстрела повреждены жилые домостроения в населенном пункте Знаменка», — говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 18 октября ВСУ трижды обстреливали территорию ЛНР.

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