Приштина, , 23:18 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти не верит, что его встреча с президентом Сербии Александром Вучичем в рамках Брюссельского процесса состоится в скором будущем. Об этом Курти заявил журналистам 19 октября.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Курти уточнил, что представители делегаций Белграда и Приштины скоро встретятся в Брюсселе, но то, что его встреча с Вучичем состоится в октябре, исключено.

«Эпидемия коронавируса, борьба против коррупции и установление стабильной правосудной системы — это более важные для нас темы, чем диалог с Белградом. Мы его не будем игнорировать, но мы занимаемся вопросами, из-за которых граждане за нас голосовали. Короткая встреча с Вучичем может состоятся при посредничестве Жозепа Борреля, но не в октябре», — передало слова Курти издание «Экономика онлайн».

Напомним, что Вучич и Курти посетили Брюссель в сентябре, когда каждый из них по отдельности при посредничестве ЕС искал решение кризиса на севере Косово, возникшего из-за намерения Приштины запретить использование сербских автомобильных номеров на территории края. Тогда президент Сербии и лидер косовских сепаратистов не встречались между собой.