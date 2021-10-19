Маунтин-Вью, США, 19 октября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Google объявила, что релиз финальной версии ОС Android 12 состоялся на всех совместимых устройствах. Об этом 19 октября сообщает портал Wccftech.

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В течение последних месяцев проект операционной системы находился на этапе бета тестирования и доступ к ней имели лишь участники тестовых программ и разработчики. Теперь Google, одновременно с релизом смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro, объявила, что Android 12 официально вышла на всех поддерживаемых Pixel. Поддержку смартфонов других производителей ОС получит в конце 2021 года.

Отметим, что Android 12 можно установить на Pixel 3 и более старших моделях линейки Google. Компания анонсировала новую версию своей операционной системы в мае 2021 года.