Вашингтон, 19 октября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon-3 откладывается, сообщает 19 октября пресс-служба NASA.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Ранее планировалось, что корабль компании SpaceX должен был отправиться к Международной космической станции (МКС) 30 октября.

Теперь принято решение о переносе старта как минимум на сутки.

«NASA и SpaceX планируют запустить Crew Dragon-3 к МКС в воскресенье, 31 октября в 02.21 по времени Восточного побережья США (в 09.21 мск), чтобы дать дополнительное время на подготовку космического аппарата», — указано в сообщении.

При этом отмечено, что запасной датой космического запуска назначено 3 ноября.

Старт должен быть проведён на тяжелой ракете Falcon 9 со стартовой площадки 39А на мысе Канаверал в американском штате Флорида.