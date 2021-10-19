Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Американская рэп-исполнительница Тейт Фэррис, ранее известная под псевдонимом Yung Baby Tate, решила сменить свое сценическое имя, сообщив об этом в своих социальных сетях.

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Заключив контракт с крупным американским звукозаписывающим лейблом Warner Music, она решила сократить свое имя, убрав из него «Yung». Теперь она будет выпускать музыку под псевдонимом Baby Tate. В своем Инстаграме Тейт также анонсировала, что под своим новым именем она выпустит песню «Pedi», выход которой назначен на 29 октября.

https://www.instagram.com/p/CVEoFpAtRje/

Напомним, что последний материал артистки вышел в прошлом году. Это был мини-альбом «After The Rain», включивший в себя семь песен.