Киев, 19 октября 2021, 22:57 — REGNUM Желание Украины войти в НАТО можно только приветствовать, заявил 19 октября американский министр обороны Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Андреем Тараном в Киеве.
Глава Пентагона, который находится с визитом на Украине, заявил коллеге, что никто из стран, не входящих в НАТО, не имеет права вето, которое помешало бы вступлению какого-то государства в альянс.
Также Остин напомнил, что Вашингтон, как и прежде, выступает в поддержку «территориальной целостности» и суверенитета Украины.
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