Киев, , 22:57 — REGNUM Желание Украины войти в НАТО можно только приветствовать, заявил 19 октября американский министр обороны Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Андреем Тараном в Киеве.

Неравноправные союзники Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Остин «Мы поддерживаем оборонную реформу Украины и её стремление стать членом НАТО».

Глава Пентагона, который находится с визитом на Украине, заявил коллеге, что никто из стран, не входящих в НАТО, не имеет права вето, которое помешало бы вступлению какого-то государства в альянс.

Также Остин напомнил, что Вашингтон, как и прежде, выступает в поддержку «территориальной целостности» и суверенитета Украины.

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