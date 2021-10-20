20 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 07:45 — REGNUM В пригород Нью-Йорка тайно привозят несовершеннолетних мигрантов. Их расселением занимается администрации президента США Джо Байдена, которая пытается незаметно проводить подобные операции по всему региону. Об этом стало известно изданию The New York Post.

Дети-мигранты U.S. National Archives

Чартерные рейсы отправляются из Техаса, где продолжающийся пограничный кризис сверх меры нагружает работой местные иммиграционные службы. Перевозка мигрантов осуществляется по меньшей мере с августа, по словам источников, знакомых с этим вопросом.

На прошлой неделе корреспонденты The Post видели, как два самолета приземлились в аэропорту округа Вестчестер, и большинство пассажиров, сошедших с них, были детьми и подростками, а небольшая часть — мужчинами в возрасте от 20 лет.

Мигранты Ggia

Согласно анализу данных онлайн-отслеживания полетов, проведенного газетой The Post, с 8 августа в аэропорт прибыли около 2 тыс. мигрантов, задержанных после того, как они пробрались в США из Мексики.

Тайный характер операции поднимает вопросы о том, как Белый дом справляется с резким ростом числа несовершеннолетних мигрантов, которые пересекают границу без сопровождения.

Последние данные Таможенной и пограничной службы США показывают, что только за июль и август 37 805 несовершеннолетних без сопровождения были пойманы на въезде в США. Иногда их перевозкой занимались профессиональные контрабандисты, известные как «койоты».

Нелегальные мигранты Gémes SándorSzomSzed

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией.

«Многие претензии здесь — и справедливо — направлены на Байдена. Положительным моментом является то, что политика Трампа не потерпела бы этого и НЕ потерпит, если он будет переизбран», — пишет Yfreddig.

«Эти либертарианские города теперь являются выгребными ямами. Они создают проблемы, которые будут преследовать Америку на протяжении многих поколений. Эта страна не сможет поддерживать себя, мы станем мега Венесуэлой. Разорение, бедность, отсутствие товаров. На самом деле мы уже на грани», — считает yarnavy15.

«Если бы Трамп сделал это… это был бы импичмент номер 342 от Демпартии…» — отмечает Chunkytruthhurts.

«Я надеюсь, что Трамп победит в 2024 году и вернет законодательство в нормальное состояние. Они должны собрать всех незаконных захватчиков, которых Байден впустил в эту страну, и депортировать их. Было бы неплохо, если бы они пожизненно лишали гражданства всех, кто находится в США нелегально», — указывает Gremlis.

Трамп и стена Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это должно быть самое дисфункциональное президентство в истории нашей страны», — комментирует samiam60. «Мне 60, и да, на моей памяти такого никогда не было. Легко можно назвать это президенство самым худшим», — отвечает geezee1.

«Дисфункциональный — это не то слово, которое я бы использовал. Я твердо убежден, что «предательство» — более подходящее слово», — продолжает KySG.

«Оно функционирует… беззаконие, зло, разрушение Америки… но функционирует», — вступает в дискуссию Watchfulvoter.

«Вы забыли, что происходило год назад?» — недоумевает jon6714 и получает ответ от Dowd, EP: «Да. Я платил гораздо меньше за всё».

«Всё, что происходило, беспорядки BLM, отказ от финансирования полиции, безумные губернаторы-демократы, позволяющие людям разрушать города и обвиняющие полицейских, которые пытаются остановить это. Всё это было намеренно устроено крайне левыми Демпартиями и СМИ. Чтобы выставить Трампа в плохом свете. Даже ребенок может это увидеть… Я очень надеюсь, что вы не слишком забывчивы, чтобы понять это», — подсказывает americancountryboy.

«Я живу в Техасе. Я вижу, какую неприятность создают эти нелегалы. Теперь они собираются возле элитных продуктовых магазинов, с детьми в кроватках, выпрашивая деньги. Мне становится ужасно жаль их, и я часто даю им пару баксов, хотя знаю, что поощряю плохое поведение. Я также понимаю, что наше сострадание в конечном итоге вредит нам. Байден не должен ставить мигрантов и нас в такую ситуацию», — рассказывает CenterRight467.

«За всю свою политическую карьеру Байден не сделал ничего примечательного, кроме избрания. На данный момент он функционирует как мошенник и подлый диктатор. К счастью, он даже в этом не очень хорош», — отвечает Philcons2018.

Ранее сенатор Вайоминга Джон Баррассо заявил, что федеральные власти США пытаются скрыть масштабы гуманитарного кризиса, сложившегося на южной границе страны. Он также обратил внимание на то, что несовершеннолетние мигранты, прибывшие в огромных количествах без сопровождения взрослых на южную границу США, набиты в эти центры «как сельди в бочку».

«Администрация Байдена пытается скрыть это от американской общественности», — подчеркнул он.