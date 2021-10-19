Белград, 19 октября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 19 октября принял в здании Президиума в Белграде американского актера Джонни Деппа. Об этом Вучич сообщил на своей официальной странице в «Инстаграме».

Georges Biard Джонни Депп

Под совместной с Деппом фотографией Вучич написал: «Спасибо, дорогой Джонни, за все, что ты делаешь для популяризации Сербии».

Напомним, что поводом для визита голливудского актера в сербскую столица стал показ анимационного сериала «Пафини» авторства Деппа, который продюсировала компания «Архангел студия» сербского актёра Милоша Биковича.