20 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 22:10 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС, так как если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «ещё вчера», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Подачки. Зеленский. ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"С таким уровнем коррупции никому оно это недогосударство не нужно. Россия их кормить точно не будет, Америка уже всё чётко объяснила — не будет никакой поддержки. Всё. Конец наступает Киеву и его мечтам о членстве в Евросоюзе», — считает Владимир М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленскому следовало бы заниматься внутренними проблемами Украины, восстанавливать экономику, бороться с коррупцией, вместо этого всё это время Киев безрезультатно пытался стать членом Евросоюза.

«Лучше, чем рваться в Евросоюз, восстанавливал бы Украину, думал о своём народе. Давно понять Зеленскому нужно, что такая страна, как Украина, не нужна в Евросоюзе. И хватит с протянутой рукой ходить, побираться. Лучше уходи снова в кино и юмор, веселить людей. Пользы больше будет», — обращается Вячеслав К.

Владимир Зеленский на заседании СНБО Украины Rnbo.gov.ua

«Неужели они начали это понимать? Америка убрала очередного конкурента с рынка и карты СНГ, а они и рады скакать. Теперь придётся всё упущенное навёрстывать, но, видимо, уже не с Зеленским во главе, этот клоун ни на что не способен, как и его команда, которая легла под нациков», — указывает Александр П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина — очень проблемной государство. Кому-кому, а ей уж точно не видать никакого членства в ЕС.

«Украина со своими проблемами ЕС не нужна. А вот в качестве пушечного мяса против России — самое оно. Так что да, задавать такие глупые вопросы нет никакой необходимости», — отмечает Вася Г.

Часть людей считает, что украинские власти пытаются окончательно продать свою страну европейцам, но те не собираются нести ответственность за весь этот хаос.

«Как так? А как же все обещания о членстве в ЕС? Чего же Украина добилась? Раскол в обществе, гражданская война, приход к власти коричневых мразей. Захват власти подонками и нацистами. Потеря предприятий и рынков сбыта. И что? Ради чего всё это? Ради того, чтобы быть вассалами Европы и США? Не слишком ли дорогая цена за венский кофе, если к тому же его вам никто и не предлагает?» — задаётся вопросом Евгений И.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Ряд пользователей указывает на то, что стремление киевских властей засунуть Украину в Европу вызвано лишь желанием стать вассалами большого Запада, выгодно продавая свою русофобию.

«Ну вот предположим, что Украина всё-таки вступила в Европейский союз. И что это даст Евросоюзу? ЕС и так неплохо имеет Киев, получает всё, что только заблагорассудится. А Украина что получит от ЕС? Кредиты новые? А отдавать чем она будет? Что можно отдали уже. Украина тупо хочет стать частью другой страны, чтобы за них всё решали и кормили наместников», — поделился своим мнением Nikolay I.

Напомним, 19 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ICTV о том, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС, так как если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «ещё вчера».