Москва, 19 октября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. В ближайшее время в Тегеране будет проведено заседание совместной комиссии России и Ирана по военно-техническому сотрудничеству, заявил 19 октября начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери в интервью телеканалу «Россия-24».

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По его словам, сотрудничество двух стран в этой сфере будет углубляться.

«Скоро в Тегеране состоится заседание совместной военно-технической комиссии. Думаю, что наше сотрудничество в этой области будет развиваться», — сказал Багери.

Он пояснил, что Иран надеется утвердить долгосрочную дорожную карту такого сотрудничества, которая станет новым стимулом после снятия с Ирана ограничений по линии Совбеза ООН.

«Благодаря тому, что уже более 40 лет наша страна живет в условиях санкций, львиную долю вооружений мы производим сами. Но есть некоторые аспекты, которые мы не смогли перевести в практическую производственную плоскость или же их не позволяют осуществить соображения экономического характера. И тогда мы обращаемся к российским коллегам и заключаем военные контракты», — уточнил Багери.

Он подчеркнул, что к военно-техническому сотрудничеству с Россией подталкивает и обстановка в регионе.

Напомним, начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери находится с визитом в Москве, где с ним встретились министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.