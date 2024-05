Лондон, 19 октября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Британская поп-рок группа Bastille вернулись с новостями о новом альбоме под названием «Give Me The Future», выпустив вместе с анонсом сингл «No Bad Days», клип к которому можно посмотреть на официальном YouTube-канале группы.

(сс) StockSnap Музыка

«Give Me The Future» станет четвертым студийный альбомом в дискографии группы, а песня «No Bad Days» — четвертым синглом после ранее выпущенных «Thelma + Louise», «Distorted Light Beam» и заглавного «Give Me The Future». Всего в новой пластинке будет 13 композиций.

Автором клипа выступил сам фронтмен группы Дэн Смит. «Мне было очень приятно попробовать себя в роли режиссера, и я горжусь результатом нашей работы», — говорит о работе над клипом Смит. «Снять клип — было моей главной одержимостью, можно сказать, что это было чем-то вроде мечты. Я многому научился, и это очень здорово, что это было чем-то вроде вызова для меня».

«Give Me The Future» выйдет на стриминговых площадках 4 февраля 2022 года и станет продолжением предыдущего альбома Bastille «Doom Days», вышедшего в мае 2019-го.